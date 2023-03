Napoli-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 18 per il match di Serie A.

65 punti in classifica per il Napoli capolista con un +15 sulla seconda che può essere incrementato. L' Atalanta , con i suoi 42 punti, si guarda alle spalle ma non nasconde l'ambizione di provare a migliorare l'attuale sesto posto.

Nei partenopei, Spalletti dovrebbe affidarsi ancora a Osimhen e Kvaratskhelia con Politano a completare il terzetto offensivo. Out per squalifica Mario Rui, Olivera al suo posto. Meret sempre tra i pali.

Nell' Atalanta , Gasp con Ederson al posto di Koopmeiners, infortunato. Lookman e Hojlund in avanti. Boga dalla panchina pronto ad entrare. In difesa saranno Toloi, Palomino e Djimsiti a difendere Musso tra i pali.

La gara di Serie A di oggi sarà visibile su DAZN: per vederla in tv occorrerà scaricare l'app di su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box. Chi è abbonato a e Sky, inoltre, può attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Atalanta in tv sul canale 214 del decoder di Sky.