Napoli balla sotto la pioggia a Salerno con i gol di Di Lorenzo e Osimhen

Successo del Napoli sul terreno della Salernitana con il punteggio di 2-0. La squadra di Spalletti vince con una prestazione gagliarda e dimentica la clamorosa eliminazione di Coppa Italia contro la Cremonese. Partenopei a 50 punti e momentaneamente a +12 sulla seconda in classifica. Primo tempo con poche occasioni, merito dei granata che non lasciano spazi. Gli azzurri prima si vedono annullare un gol a Osimhen per fuorigioco, poi passano nei minuti di recupero con un gran destro di Di Lorenzo, servito alla perfezione da Anguissa. A inizio ripresa subito il raddoppio con Osimhen, che segna a porta vuota dopo un palo di Elmas. Il Napoli sempre più in fuga per lo scudetto.