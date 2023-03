Napoli, buone notizie per Raspadori: verso la convocazione contro il Milan

Solo buone notizie nelle zone di Castel Volturno, con Luciano Spalletti che recupera anche Giacomo Raspadori . Il giovane attaccante è fermo ai box dalla gara contro la sua ex squadra, il Sassuolo, e potrebbe presto tornare in campo per il Napoli . Un'agonia durata circa un mese e mezzo che, però, secondo quanto riportato da Sky Sport dovrebbe trovare il termine nella prossima sfida di campionato contro il Milan . Per la certezza dovremo aspettare ancora qualche giorno, ma con gran probabilità Jack sarà recuperato e convocato per la sfida contro i rossoneri.

L'INFORTUNIO - Tanta curiosità per vedere all'opera Giacomo Raspadori. Alla prima stagione in un top club, il Napoli, l'attaccante ha aggiunto un'altra prima volta che certo non sperava: primo infortunio importante in carriera. Problema fisico riscontrato lo scorso 17 febbraio, nel corso della sfida contro il Sassuolo. Rottura del tendine del ginocchio e almeno un mese di stop che, finalmente, sembra esser concluso. L'obiettivo è il match contro il Milan, in scena domenica 2 aprile e valido per la 28esima giornata di Serie A.