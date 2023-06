Il Napoli ha battuto al Maradona la Sampdoria per 2-0 nell'ultima gara del campionato. Nel primo tempo ci provano Zielinski, Kvara ed Elmas, chance anche per Quagliarella. Nella ripresa occasione per Malagrida: bravo Meret a parare, poi le reti di Osimhen e Simeone che suggellano la 28a vittoria di questo straordinario campionato del Napoli. Alla fine la festa per la squadra azzurra e per Spalletti che saluta.