Napoli, club oggi ricorda la vittoria del 2011 contro il Catania

Il ricordo del Napoli di oggi sui social è andato al successo della squadra partenopea contro il Catania nel 2011. Al San Paolo, oggi Maradona, finì 1-0 con gol di Camillo Zuniga con un tiro che superò Andujar. Era il minuto 25 poi i rossazzurri del tecnico Simeone non riuscirono a pareggiare nonostante l'assedio finale. Al 34′ ci provò Morimoto di testa, ma il pallone finì alto. Tre minuti più tardi toccò a Ricchiuti, ma il suo tiro da fuori area fu bloccato da De Sanctis. Al 42′, ci provò Ledesma, ma il portiere azzurro, anche se con qualche affanno riescì a far sua la sfera. L’ultimo pericolo lo portò Maxi Lopez che in pieno recupero, sfuggì ad Aronica, ma non sfruttò alla perfezione il cross di Ricchiuti spedendo il pallone alto sulla traversa.