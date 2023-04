Napoli, comunicato: al Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni

Il Napoli risponde ai tifosi che sono molto arrabbiati per non avere l'autorizzazione della presidenza del club a portare all'interno dello stadio gli striscioni. La nota della società che risponde così agli ultras: Allo Stadio Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni. Si deve solo seguire una procedura indicata sul sito ufficiale del Club azzurro dall'inizio della stagione. Questa procedura è stata seguita dai tifosi del Milan che hanno assistito all'incontro di campionato di domenica sera. Per semplificare la visione della normativa, ecco allegato di seguito il link: https://sscnapoli.it/normativa-striscioni/