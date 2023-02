Napoli-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo dalle 20:45 per la sfida di Serie A.

Napoli-Cremonese si giocherà oggi, domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20:45 per la 22esima giornata di Serie A. La formazione di Spalletti ha voglia di continuare a dominare il campionato e vorrà anche vendicare l'eliminazione subita in Coppa Italia proprio dalla squadra di Ballardini.

Possibile vedere qualche cambio di formazione nel Napoli di Spalletti anche se nelle intenzioni del mister sembra esserci quella di schierare il miglior undici, almeno all'inizio e poi dare uno sguardo alla Champions. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia dovrebbero comporre il tridente offensivo ma attenzione anche a Lozano e Raspadori che scalpitano, così come Simeone. Fiducia in mezzo al campo ad Anguissa e Lobotka mentre la difesa sarà quella titolare.

La partita di Serie A sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv, servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console di videogiochi XBox e PlayStation. In alternativa, il TIMVISION Box.