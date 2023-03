Napoli da urlo: travolto il Torino. Fiorentina batte il Lecce

Si sono concluse le due gare di Serie A delle ore 15 con due vittorie. La più altisonante è quella della capolista Napoli che ha battuto nettamente il Torino per 4-0. A Firenze invece successo di misura della squadra viola sul Lecce con un autogol di Gallo. All'Olimpico in avvio la sblocca di testa Osimhen. Ci prova anche Vlasic, palo di Sanabria. Al 34' Kvaratskhelia si procura e trasforma il rigore del raddoppio. Nella ripresa Osimhen fa doppietta ancora di testa (21 gol in campionato). Poker del neoentrato Ndombele. Napoli sempre più lanciato verso lo scudetto.