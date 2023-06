Napoli, De Laurentiis: “Con Garcia intesa immediata. Con Osimhen accordo per…”

"Con Garcia c'è stata intesa immediata. E' la scelta giusta per proseguire il nostro percorso di prestigio in Italia e in Europa". Aurelio De Laurentiis accoglie in conferenza stampa, al Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte, il nuovo allenatore. Il Presidente spiega i retroscena dell'incontro con il tecnico francese e rinvigorisce le ambizioni per il futuro, dopo la conquista del terzo scudetto.

"Garcia è arrivato in semifinale Champions, adesso l'obiettivo è la finale. Perchè non provarci? La scelta di Garcia non è venuta dopo molto tempo. Io non ho impiegato tutte queste settimane, come ho fatto intendere a voi, perchè le mie forze sono state soprattutto protese alla organizzazione e la riuscita della festa scudetto. E' stata una kermesse successo come testimonia lo share della Rai. Poi il 5 giugno ho cominciato a concentrarmi sulla scelta del tecnico"