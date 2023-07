Napoli, De Laurentiis: “Garcia al centro del nostro villaggio e lo supporterò in tutto”

"Abbiamo scelto un allenatore che ha chiaro il concetto di internazionalizzazione che possa proseguire al meglio il lavoro svolto in maniera eccellente da Spalletti. Sembrava che a Napoli non si potesse vincere senza Maradona e invece un modello gestionale virtuoso ci ha portato per 15 anni nelle coppe europee fino alla consacrazione della conquista del tricolore. Ma il Napoli non ha avuto solo una crescita dal punto di vista sportivo, abbiamo anche ampliato la piattaforma Marketing assumendo Tommaso Bianchini che ha allargato le prospettive del nostro orizzonte. Il nostro network sta sfruttando la propria immagine con l’aiuto dell’amico Giorgio Armani per l’autoproduzione del materiale tecnico. A tal proposito apriremo mercoledì un nuovo Store ufficiale della SSC Napoli al centro della città"

"Il nostro Club si pone come un ponte tra la squadra e i milioni di tifosi sparsi sul Continente che si trasmettono l’amore per il Napoli da sempre. Siamo felici di essere il volano del progresso della città. La passione azzurra ci arde nel cuore"

Il Presidente ha poi parlato anche dell'aspetto strettamente tecnico in vista della nuova stagione:

"Il tricolore è un segno di libertà, per dire a tutti che ci siamo anche noi. Questo scudetto ha acceso i riflettori su una realtà che da anni è al top del calcio internazionale. E se pensiamo che questa Società dopo il fallimento non esisteva più, possiamo capire che percorso abbiamo compiuto"

"Garcia è un allenatore per il quale abbiamo grandissima fiducia. Lui è al centro del nostro villaggio e lo supporterò con tutte le mie forze economiche e umane. Ogni volta che gli parlo, dico a me stesso: Aurelio hai scelto la persona giusta"

"Noi sappiamo che si tratta di una ricostruzione perchè bisognerà tenere sempre alte le motivazioni che ci permettano di raggiungere livelli sempre alti. Sarà anche mio compito tenere accesa quella fiammella in modo che nessun calciatore si senta arrivato o appagato dopo la vittoria dello scudetto".

"Non facciamo promesse da marinaio, sarebbe stupido, perchè dovremo lavorare tanto per essere sempre competitivi. In tal senso faccio un appello ai tifosi. Io sarò con loro sempre e ovunque. Proveremo sempre a crescere e a vincere, ma se ci starete vicini anche nei momenti più difficili, noi riusciremo negli anni a mantenere alta l'immagine di Napoli e del Napoli".

Mercato - "Ve l’ho già detto, Osimhen vestirà certamente questa nuova maglia .riporta Gazzetta.it-. Se poi dovesse arrivare una offerta più che indecente, come abbiamo già fatto con Kvara e con lo stesso Victor, troveremo nuove soluzioni. State sicuri. Dico ai tifosi: 'Se ci starete vicini, anche nei momenti che possono diventare apparentemente scuri, noi sentiremo meno questo peso e riusciremo sempre negli anni a mantenere alta l'immagine di Napoli e del Napoli'. Tutti uniti, un'unica missione: essere veri supporter di Napoli!". Senza fare il nome del difensore Itakura, il presidente ha poi lasciato intendere che l’acquisto del centrale del Borussia M’gladbach è possibile. “Il Giappone sta in cima ai miei pensieri. Dipende anche dal ruolo e dalle qualità. Va via un coreano, pigliamo un giapponese… vedremo. E poi anche per Msc il Giappone è strategico". Aurelio De Laurentiis ha attaccato l'ex d.s. Cristiano Giuntoli. "Mi ha colto di sorpresa la dichiarazione di juventinità di Giuntoli - ha tuonato - e, se l’avessi saputo, me ne sarei liberato prima".