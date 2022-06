Napoli, De Laurentiis indagato per falso in bilancio nell’acquisto di Osimhen

Victor Osimhen è stato l'acquisto più costoso dell'era De Laurentiis e della storia del Napoli. L'attaccante nigeriano è stato un investimento per il futuro: acquistato per una cifra intorno ai 75 milioni, dopo un anno di ambientamento, è diventato un punto fermo dell'attacco partenopeo e, nonostante i rumors di mercato, la società conta molto su di lui. Proprio per quanto riguarda l'affare Osimhen col Lille, arrivano brutte notizie per il presidente azzurro.