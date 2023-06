Napoli, De Laurentiis sfoglia la margherita per il successore di Spalletti

Per il post Spalletti il Napoli ha sul tavolo una lista di nomi che, a detta del presidente De Laurentiis, si aggirerebbero intorno una quarantina. Fino ad oggi nulla di certo e il casting continua, alla ricerca di un successore per l'allenatore originario di Certaldo che ha permesso la vittoria dello scudetto. E la lente di ADL sarebbe finita anche su un nome importante come quello di Carlo Ancelotti. I partenopei avrebbero fatto un sondaggio per l'ex, scambiato un opinione con il boss del Real Madrid (Florentino Perez) e ricevuto un "No, grazie".

Per Carletto c'è spazio solo per il Real ad oggi. Forse quella di Madrid sarà l'ultima tappa della sua carriera e intende concentrare tutte le forze in quel magnifico progetto blancos. Come è no per la Nazionale brasiliana, il rifiuto è stato recapitato anche al Napoli. -1 quindi per De Laurentiis, che si mette a lavoro per assicurare ai partenopei un allenatore prima del mese di Luglio. In ogni caso non c'è fretta. In agenda ci sono anche Paulo Sousa pronto a lasciare la Salernitana e Vincenzo Italiano che potrebbe salutare la Fiorentina. Poi c'è anche Rafa Benitez e Galtier