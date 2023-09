Napoli, De Laurentiis sostiene Abodi: “Stadi obsoleti, serve un commissario”

Il presidente del NapoliAurelio De Laurentiis, ha deciso di sostenere attraverso un comunicato il Ministro dello Sport Andrea Abodi sulla tematica degli impianti sportivi in Italia. Con un comunicato apparso sul sito del Napoli, il numero uno azzurro ha ribadito il sostegno ad Abodi sulla possibilità di nominare un commissario straordinario per uniformare il processo decisionale: "Ha ragione il Ministro Andrea Abodi sulla necessità di un commissario per il problema degli stadi di calcio in Italia. Gli stadi non possono restare nella proprietà indisponibile dei comuni. Non tutti i comuni hanno i fondi necessari né per trasformare gli stadi obsolescenti da 60 anni né per manutentarli. Il calcio italiano fa fatica a mettersi lo smoking durante le proprie rappresentazioni rispetto alle altre nazioni".