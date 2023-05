Napoli, De Laurentiis: “Vinto scudetto dell’onestà. In passato frenati da irregolarità”

Non è mai banale il presidente del Napoli con le sue dichiarazioni e quella proferita oggi da Aurelio De Laurentiis farà discutere. "Ho vinto lo scudetto dell'onestà. Il ciclo vincente? Credo si sia aperto già tempo fa. Siamo stati vincenti per anni, avevamo potuto vincerne altri ed è come se li avessimo vinti ma l'irregolarità costante qualche volta ci ha frenati". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del tavolo tecnico in Prefettura, in vista della festa scudetto. "Ci sono anni - ha detto - in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di scudetti ma abbiamo vinto sicuramente quelli dell'onestà, perché so che per vivere bisogna seguire le regole, che ci piaccia o non ci piaccia".