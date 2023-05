Napoli, dopo addio Spalletti tutto su Luis Enrique

Luciano Spalletti ha lasciato il Napoli. Il tecnico festeggerà la vittoria dello scudetto con i partenopei e poi si prenderà un anno sabbatico. A confermarlo ieri lo stesso ex Inter, il quale si definisce "stanco" del calcio, mentre secondo vari media, invece, l'addio è tutto da ricondurre agli screzi con il presidente Aurelio De Laurentiis: "Anche con il più grande amore che provo per la squadra, i tifosi e la città, devo andarmene - ha dichiarato a margine dell'evento 'Inside the Sport 2023' -. Non sono pronto a dare tutto ciò che il Napoli merita. Mi sento stanco e ho bisogno di riposo". Poi la conferma con parole che non lasciano altra interpretazione: "Non allenerò il Napoli e nessun'altra squadra per un anno".