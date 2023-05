Napoli, è gelo tra De Laurentiis e Spalletti…. i sostituti in caso d’addio

Rapporto difficile tra presidente e tecnico, possibile di imminente separazione. Ecco chi può arrivare al suo posto

Redazione ITASportPress

Tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'attuale tecnico della squadra campione d'Italia Luciano Spalletti non c'è accordo di rinnovo. Qualche screzio e disaccordo tra Aurelio DeLaurentiis e Luciano Spalletti mette in ansia squadra e tifosi, timorosi di non continuare il prodigioso progetto tecnico del club. Adesso non è da escludere un clamoroso cambio in panchina. Per la prossima stagione l'ex allenatore dell'Inter sarebbe comunque sotto contratto vista la clausola rinnovo fino a giugno 2024... ma il presidente azzurro non è convinto. I due non vivono un tipico rapporto da tecnico-presidente e la dimostrazione arriva proprio dal rinnovo, cui l'allenatore sarebbe si stato informato, ma solo tramite mail. Insomma, c'è tanta distanza tra le parti così i piani alti del club cominciano a pensare ad un'alternativa.

Opzione che non sarebbe ancora chiara, con i maggiori quotidiani italiani che riportano l'interessamento verso diversi grandi nomi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe intenzione di affidarsi a Rafael Benitez in caso di addio di Luciano. Il tecnico è già entrato in contatto con l'ambiente in passato, sedendo in panchina nelle stagioni 2013-2015. Inoltre è momentaneamente libero e pronto a cimentarsi in una nuova avventura. Il profilo di Antonio Conte come prossimo possibile allenatore dei partenopei c'è. Anch'esso libero dall'impiego Tottenham e desideroso di tornare in Italia. Priorità Juventus, ma chissà...

Il gelo tra Aurelio DeLaurentiis e Luciano Spalletti fa disperare in ottica separazione. Ma ciò non nega che il tutto non sia risolvibile e che il Napoli continui con il suo attuale tecnico da record, capace di riportare lo scudetto in suolo partenopeo dopo 33 anni. Si attendono novità, con il futuro dell'allenatore che deciderà il possibile prossimo tecnico degli azzurri.