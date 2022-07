Napoli, è iniziato il post Koulibaly: il prescelto per sostituirlo

Il post Kalidou Koulibaly sembra già essere iniziato in casa Napoli . Il Corriere dello Sport fa il punto sui possibili sostituti del senegalese che pare essere in procinto di salutare la maglia azzurra e la Serie A per approdare in Premier League dove il Chelsea avrebbe fatto l'offerta giusta a De Laurentiis e al giocatore stesso.

Le alternative in mano al ds Giuntoli però sono anche altre. Si è parlato di Bailly del Manchester United, così come Lacroix del Wolfsburg e Palomino dell'Atalanta. In realtà, secondo diversi media italiani, pare che il Napoli abbia fatto passi in avanti per Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio.