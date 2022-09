Napoli e Milan all’inseguimento dell’Atalanta, l’Inter cerca risposte contro il Torino

Prossima giornata di Serie A scatta sabato 10 con Napoli-Spezia

Redazione ITASportPress

L’Atalanta non è più una sorpresa, nella sesta giornata di campionato Gasperini avrà l’occasione di blindare il primato contro la Cremonese, penultima in classifica con appena un punto. La Dea vola sulle ali dell’entusiasmo ritrovato, e a differenza delle altre big in corsa per lo scudetto non ha l’impegno supplementare delle coppe. È ancora presto per farsi illusioni, ma a Bergamo, dopo decenni, si torna a respirare aria da scudetto. La sesta giornata sarà aperta dalla sfida tra Napoli e Spezia: gli azzurri volano dopo il poker rifilato al Liverpool nel primo turno di Champions, Spalletti (operato alla clavicola in settimana) perde Osimhen - fuori per un infortunio muscolare contro i Reds - ma può consolarsi con il capocannoniere azzurro Kvaratskhelia in attacco, praticamente una sentenza. Sola una vittoria nelle ultime 5 partite per lo Spezia di Gotti, che paga un avvio tormentato.

RISCATTO INTER - Sabato alle 18 sarà anche di scena l’Inter a San Siro contro il Torino, l’occasione migliore per reagire dopo le ultime due sconfitte consecutive nel derby e contro il Bayern Monaco in Champions. Ancora senza Lukaku, Inzaghi deve ritrovare l’equilibrio dello scorso anno per tornare in corsa per lo scudetto. Al momento i nerazzurri sono al 7° posto, un punto dietro il Torino tornato a volare in alto con il successo contro il Lecce (1-0), dopo la scoppola rimediata a Bergamo (tripletta di Koopmeiners). Chiude il big match del sabato sera Samp Milan, che secondo quanto riporta Wincomparator.it nella sezione sui pronostici serie A, potrebbe essere già decisivo per Giampaolo: le previsioni degli esperti dicono che il Milan vincerà la partita. I rossoneri - secondi in classifica insieme al Napoli, alle spalle dell’Atalanta - puntano la seconda vittoria consecutiva per tenere il passo della Dea. Pioli è reduce dal pareggio 1-1 contro il Salisburgo in Champions e si tiene stretto Leao: l’uomo derby vale più di 100 milioni di euro, lo sforzo della proprietà per trattenerlo sta dando i suoi frutti.

VOLA L'UDINESE - Domenica alle 15 il Sassuolo ospita una delle sorprese di questa serie A, l’Udinese di Sottil. Bianconeri quarti in classifica insieme a Roma e Toro, e reduci dal successo 4-0 contro Mourinho. Terza vittoria consecutiva di un avvio di stagione al di sopra di ogni aspettativa, straordinario l’impatto del tecnico 48enne, arrivato dall’Ascoli. Avvio pigro per un Sassuolo da metà classifica, non ha ancora ingranato e gli ultimi tre pareggi consecutivi non aiutano. Sarà la prima del Bologna senza Mihajlovic (esonerato a inizio settimana) contro la Fiorentina reduce dal pareggio 1-1 contro la Juventus al Franchi. I rossoblu sono quintultimi e devono alzare il tiro, ma possono contare sul capocannoniere del campionato: Arnautovic a quota 5 gol in altrettante partite. Mentre i Viola sono a caccia di una vittoria che manca dal debutto 3-2 contro la Cremonese.

SENZA SQUILLI - Il Monza è ancora in cerca del primo punto in A, proverà a muovere la classifica contro un Lecce reduce dalla buona prova a Torino, ma sconfitto 1-0 dai granata. Domenica alle 18 la Lazio proverà a trovare continuità contro il Verona, la sconfitta nell’ultimo turno contro il Napoli ha lasciato il segno, non solo in classifica. Sarri si affida a Immobile ma deve risolvere i dubbi su Luis Alberto, l’equivoco tattico che sta limitando gli orizzonti biancocelesti. La Juve torna da Parigi con la prima sconfitta in Champions, ma per nulla ridimensionata: ora bisogna mettere in campo la stessa intensità del secondo tempo al Parco dei Principi anche con la Salernitana allo Stadium. Assenze pesantissime per i bianconeri che perdono Pogba per altri 2 mesi, mentre la Salernitana arriva da due pareggi in successione. Nel posticipo del lunedì sera la Roma al Castellani proverà a ripartire dopo il 4-0 subito contro l’Udinese, Mou non recupera nessuno degli infortunati, mentre l’Empoli è reduce da pareggiato contro la Salernitana e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.