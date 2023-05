Il Napoli dopo aver vinto lo scudetto a Udine festeggia allo stadio Maradona battendo la Fiorentina 1-0. In avvio Jovic impegna più volte Gollini in avvio, dall'altra parte si rende pericoloso Di Lorenzo. A inizio ripresa Osimhen (con lo scudetto disegnato sulla mascherina) si fa parare un rigore, poi al 74' ha una seconda chance dal dischetto e non la sbaglia. Al triplice fischio è scattata la festa degli azzurri.