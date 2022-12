Napoli, Ferrarese: “E’ l’anno buono per lo scudetto. Contro l’Inter sarà determinante…”

L’ex calciatore del Napoli, Claudio Ferrarese ha detto la sua ai microfoni di Itasportpress sulla capolista che alla ripresa del campionato sarà ospite dell’Inter. “Ho un ricordo bello del Napoli anche se breve visto che sono rimasto sei mesi con Franco Colomba allenatore. Sei mesi intensi, belli che mi legano ancora al club partenopeo. Detto questo sul Napoli di Spalletti ho pochi dubbi: De Laurentiis ha costruito una rosa importante e Spalletti può permettersi anche di fare turnover senza far abbassare la qualità. Io credo che sia l’anno buono visto che oltre all’organico di alto profilo c’è un allenatore che sa come gestire lo spogliatoio e che si fa seguire. A Milano sarà una sfida da tripla contro l’Inter ma l’uomo chiave per il Napoli sarà Osimhen, sempre determinante e imprevedibile”.