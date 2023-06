Napoli, fissato incontro per il rinnovo di Kvaratskhelia

Un Napoli colmo di ambizione sogna di vincere ancora. Per farlo, servirà mantenere in suolo partenopeo i campioni che hanno permesso al club di festeggiare questa stagione, come Kvicha Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis e gli agenti del calciatore si incontreranno presto per discutere del rinnovo di contratto. Un accordo che sarebbe già ad uno step avanzato e che mancherebbe solo di formalità. Entrambe le parti sono convinte di continuare insieme per il prossimo futuro e concordi su un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione fino all'estate del 2027.