Napoli, Giuntoli fa il punto sul mercato: “Offerta irrinunciabile a Koulibaly”

I RINNOVI - "A Koulibaly gli abbiamo offerto un rinnovo di contratto da sei milioni di euro netti a stagione per cinque anni, senza ulteriori bonus, oltre a un futuro da dirigente: una proposta irrinunciabile. Quindi un'offerta che vale doppio, con lui parliamo tutti i giorni, è un ragazzo che si è distinto in campo e fuori e si è meritato questa proposta incredibile. Ha preso un po' di tempo e ci ha detto che vuole valutare. Per lui non sono arrivate offerte ufficiali da altri club. Per Fabian Ruiz non abbiamo ancora avanzato proposte di rinnovo ma vogliamo trattenerlo. Vuole andare via? O porta un'offerta che ci soddisfa oppure vedremo cosa fare per prolungare il contratto".