Napoli in vetta: Kim e Kvara ribaltano la Lazio in gol con Zaccagni

Il Napoli passa sul terreno della Lazio e momentaneamente si porta in testa alla classifica. Prova di forza dei ragazzi di Spalletti e vittoria prestigiosa. Come lo scorso anno, la squadra campana si impone all'Olimpico 2-1 contro la Lazio. Il vantaggio immediato di Zaccagni stordisce gli ospiti: la reazione è tardiva, ma al 38' Kim realizza il pareggio. Un grande inizio di ripresa con molte occasioni create culmina nel gol di Kvaratskhelia al 61'. I biancocelesti provano a reagire invano e reciminano per un possibile rigore non concesso per fallo di Rui su Lazzari. Il Napoli raggiunge il Milan a quota 11 punti.