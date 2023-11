Napoli, incidente stradale per il vicepresidente Edo De Laurentiis: l’accaduto

Ore di apprensione in casa Napoli: il vicepresidente Edo De Laurentiis è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli, il figlio di Aurelio ha impattato la sua vettura, una Porsche Cayenne, contro un'altra auto. L'incidente stradale sarebbe avvenuto all’altezza del ponte di via Palermo a Casapulla. Stando a quanto riportato, un bambino che viaggiava nell'altra auto sarebbe stato trasportato in ospedale per accertamenti. Anche due donne in auto con il vicepresidente azzurro hanno riportato ferite al naso e sono sotto osservazione. Il Napoli, intanto, lavora per la sfida di UEFA Champions League contro l'Union Berlino.