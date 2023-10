Napoli, infortunio con la Nigeria per Osimhen: le sue condizioni

Il Napoli in allarme per le condizioni di Victor Osimhen, attaccante uscito dolorante da Arabia Saudita-Nigeria. Dopo un contrato avvenuto al 59' infatti, il calciatore del Napoli di Rudi Garcia ha chiesto il cambio a causa di un problema fisico, lasciando spazio al compagno di squadra Moffi. Uscito tra le sue gambe, la prima impressione sul calciatore sembra essere positiva, ma soltanto con il passare delle ore si avrà chiarezza sulla situazione legata a Victor Osimhen, element0 cruciale per il Napoli.

Napoli, Osimhen esce infortunato con la Nigeria

Durante la partita tra Arabia Saudita e Nigeria (chiusa sul risultato di 2-2), Victor Osimhen ha accusato un problema fisico. Dopo un contrato di gioco al 59' infatti, l'attaccante del Napoli si è fermato, lasciando poi spazio a Moffi. Come riportato da TuttoNapoli.net, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Infatti, l'attaccante è uscito dal campo sulle proprie gambe e, seppur bisognerà attendere le verifiche del caso, c'è già molto ottimismo per le condizioni fisiche del calciatore nigeriano. Rudi Garcia dunque, non dovrebbe aver nessun problema in vista del prossimo appuntamento di Serie A, turno in cui il Napoli di Victor Osimhen sfiderà il Verona.