Napoli, Juan Jesus: “Fare bene in Champions e magari primo posto in campionato”

PERSONALE - "La nascita di Maya (sua figlia ndr) è una cosa che non si può spiegare. Solo chi l'ha vissuto sa quant'è bello vedere nascere un figlio. Per me è stata un'emozione fortissima. Mi sarebbe piaciuto stare di più con lei, ma adesso devo pensare a lavorare", ha detto Juan Jesus. E ancora: "Io sono sempre stato professionale, mi spiace che negli ultimi due anni alla Roma non mi hanno permesso di dare il mio contributo. Voglio stare per tanti anni ora a Napoli, perché qui sono felice. Ho fatto cinque anni all'Inter, cinque alla Roma e vorrei rimanere almeno cinque al Napoli: il calore della gente è molto simile a quello che si avverte in Brasile, è bellissimo".