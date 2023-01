Napoli-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera alle 20:45 per la 18^ giornata di Serie A.

Napoli-Juventus si gioca oggi, venerdì 13 gennaio 2023 per la 18^ giornata di Serie A. Big match al Maradona tra la capolista e la seconda in classifica.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita odierna tra Napoli-Juventus andrà in scena oggi 13 gennaio 2023 alle ore 20:45. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. In telecronaca Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini. In streaming la partita si potrà seguire sull'app e sul sito di DAZN, mentre su Sky il match verrà trasmesso sul canale Zona DAZN.