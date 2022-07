Napoli, Kvaratskhelia arriva ma la Lega ironizza sul nome

Il Napoli oggi ha ufficializzato il tesseramento del georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Per il mister Luciano Spalletti una buona soluzione per l'attacco e per Osimhen un valido compagno di squadra e di reparto. Dopo il deposito del contratto e l'annuncio dato anche da Aurelio De Laurentiis e dal comunicato del club campano, anche la Lega Serie A ha celebrato lo sbarco del georgiano in Italia con un simpatico tweet sulla difficoltà del nome del giocatore. Di seguito il post: "Benvenuto in SerieATIM, Kvara...Kavarats...Kvarastkh... vabbè benvenuto Khvicha'.