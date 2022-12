Napoli, Kvaratskhelia non è scaramantico: “Scudetto? Ci credo. Con Spalletti…”

Intervista a 360° a DAZN per l'esterno offensivo del Napoli Khvicha Kvaratskhelia . Scudetto, campionato, storia personale e tanto altro nelle parole del numero 77 dei partenopei che non nasconde la grande voglia di raggiungere le vette più importanti insieme al club partenopeo.

Sulle sue doti: "Lavoro molto su me stesso, cerco spesso di imparare e provare nuove giocate e soluzioni, per diventare ancora più imprevedibile. Tutto ciò che potranno raccontare di me sarà già vecchio e superato, non potrà mai essere utile agli altri".

Kvaratskhelia ha poi avuto modo di parlare anche delle ambizioni personali e di squadra andando oltre la scaramanzia: "Se sono scaramentico? No. Si può dire la parola scudetto? Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare molte partite, per noi ogni partita è fondamentale e ovviamente faremo tutto il possibile per raggiungere questo traguardo". E ancora: "Se ci credo? Certamente! Ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per vincere, poi il tempo ci farà vedere quello che succederà".