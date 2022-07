Napoli, Kvaratskhelia: “Spalletti è un maestro. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo”

OBIETTIVI - "La Champions League rappresenta il mio primo sogno legato al calcio, praticamente da quando ho iniziato a giocare sogno una partita in questa competizione così prestigiosa. Peraltro a Napoli l’atmosfera è ancora più coinvolgente e infatti non vedo l’ora di scendere in campo in quelle partite. Il Napoli? Non ho mai avuto dubbi. Appena ho saputo dell’interesse del club non ci ho pensato nemmeno un secondo e ho detto subito di sì. Dove può arrivare il Napoli? Il più in alto possibile, anche perché già da tempo seguivo il Napoli e sapevo che era una grande squadra con tanti calciatori forti".