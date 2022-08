Napoli, la polemica di Demme: “Qualcuno non si è saputo gestire”, poi il dietrofront

Sono giorni non facili per Diego Demme. Il centrocampista del Napoli è al centro delle voci di mercato, essendo nell'ultimo anno scivolato in fondo alle gerarchie. È subentrato anche l'infortunio riportato nell'allenamento di giovedì con una infrazione del cuboide del piede sinistro: il giocatore tedesco dovrà stare ai box per un mese. Nella giornata di ieri ha fatto nascere un vero e proprio caso attorno all'infortunio. Il suo messaggio sui social è stato questo: "Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però il momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non ha saputo gestire se stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive". Una polemica fin troppo diretta nei confronti di un compagno (circola il nome di Anguissa come "colpevole" dell'accaduto) che sarebbe intervenuto in maniera eccessivamente dura nel corso dell'allenamento.