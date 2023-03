Napoli-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera per l'anticipo di Serie A.alle 20:45

Napoli-Lazio, le ultime

Il Napoli di Spalletti non vuole prendersi pause dai successi e anche questa sera contro la Lazio proverà a trovare i tre punti. Il tecnico si affiderà all'undici migliore con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia ancora nel tridente offensivo. In mezzo al campo non mancheranno in regia Anguissa, Lobotka, Zielinski. In difesa una sola modifica con Oliveira che prenderà il posto di Mario Rui.