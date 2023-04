Napoli, Lo Monaco: “Gusto sadico di frenare entusiasmo di De Laurentiis che pontifica”

La querelle vista da Lo Monaco che difende i tifosi

Redazione ITASportPress

Pietro Lo Monaco, dirigente di calcio tra i più esperti e molto attento alle vicende del Napoli essendo di Torre Annunziata, ha detto la sua ai microfoni di Itasportpress sulla querelle tra i tifosi e il presidente Aurelio De Laurentiis. "Gli episodi visti in tv con la rissa tra tifosi azzurri fanno male e sono da condannare. Mi dispiace vederli in questo momento di grande entusiasmo che offuscano l'immagine di Napoli che sta facendo parlare di sè in tutto il mondo in termini positivi per l'espressione di gioco degli azzurri. Non so se la scelta della presidenza del Napoli sia giusta anche perchè c’è normativa che vieta esposizioni striscioni se questi sono volgari e offensivi. Ma impedire senza motivo di esporre gli striscioni è un freno all’entusiasmo".

I soldi e le pontificazioni - "Il motivo è anche da ricercare nel caro prezzi e francamente adesso non ne vedo una necessità. Mi sembra che ci sia gusto sadico di voler rompere momenti di festa. Il Napoli società sarà inondato da uno tsunami di soldi che arriveranno dalla ormai certa vittoria dello Scudetto, la strada in Champions, poi da sponsor e plusvalenze. Tutto lievita e non capisco questa maniera di non far partecipare la gente che da anni attende una soddisfazione come questa e gli va riconosciuto che hanno sempre riempito lo stadio con passione e amore. Queste decisioni della presidenza inaspriscono le parti e alimentano un malessere che fa male a tutti, tifosi e proprietà. De Laurentiis dopo alcuni mesi di silenzio si è scatenato e continua a pontificare. Il patron azzurro lo faceva anche quando non ne capiva nulla di calcio figuriamoci adesso".

Champions - In merito alla sconfitta contro il Milan, Lo Monaco non prevede ripercussioni in Champions: "Ci sarà nel doppio confronto maggiore concentrazione dei partenopei. Non penso che con Osimhen sarebbe cambiato il risultato visto che tutta la squadra ha fatto male. E' stata una giornata nera per Napoli e radiosa per il Milan ma in Champions sarà un'altra storia".