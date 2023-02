Napoli, Lobotka: “Scudetto? Forse gli altri pensano solo a piazzamento Champions”

CAMPIONATO - "Il +15 sull'Inter? Non è finita con 16 partite ancora da giocare. Ho l’impressione che quelli dietro di noi stiano già pensando a come ottenere il piazzamento alla prossima Champions. Ma forse la mia è solo una speranza. In ogni caso, nessuno si illuda che possa esserci un nostro calo di concentrazione: non ci sarà fino a quando non sarà finita", ha detto Lobotka.