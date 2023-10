Napoli-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in Tv

Subito l'occasione del riscatto per il Milan di Stefano Pioli, che per la decima giornata di Serie A farà visita al Napoli . La gara è in programma per questa domenica 29 ottobre allo stadio Diego Armano Maradona. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Padroni di casa protagonisti di un buon momento favorevole con le vittorie in campionato e in Champions League. Ora l'assenza di Victor Osimhen non è più così preoccupante. Anche per quest'occasione Rudi Garcia dovrebbe quindi schierare il tipico 4-3-3 degli azzurri, con conferma a Giacomo Raspadori. Ai suoi lati Kvaratskhelia e Politano, mentre non cambia il tridente di centrocampo. Conferma anche per Natan, altro giocatore in grande smaglio.