Napoli-Monza, probabili formazioni e dove vederla

In campo per la seconda giornata partenopei e brianzoli.

Redazione ITASportPress

In campo la Serie A questa sera, domenica 21 agosto. Giocano alle 18:30 Napoli-Monza per la seconda giornata di campionato. Partenopei di Spalletti contro brianzoli di Stroppa alla ricerca dei tre punti che sarebbero i primi per la formazione ospite.

Napoli-Monza, le ultime

Dopo il bel debutto con goleada al Verona, il Napoli di Spalletti cerca conferme e si affiderà ancora a Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia, quest'ultimo, neo arrivato, già pienamente integrato nella squadra. Il Monza, dal canto suo, dopo il k.o. all'esordio in A contro il Torino proverà a fare punti affidandosi all'ex Petagna e Caprari. Da capire se ci sarà spazio per Cragno in porta e Ranocchia in difesa. Out Carlos Augusto.

Probabili formazioni e dove vederla

Napoli-Monza si disputerà domenica 21 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Francesco Fourneau, è in programma alle ore 18.30.

La sfida di Serie A, Napoli-Monza, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Con DAZN sarà possibile ovviamente vedere il match in streaming tramite l'app disponibile anche per dispositivi portatili quali smartphone, pc e tablet.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, D’Alessandro; Petagna, Caprari.