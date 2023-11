Napoli, novità importanti per Victor Osimhen: i dettagli

Infortunato dalla scorsa sosta delle Nazionali, si avvicina il rientro di Victor Osimhen in gruppo (Qui le parole sul suo futuro). Negli ultimi giorni, infatti, il nigeriano ha fatto notevoli passi in avanti dal punto di vista fisico e il suo rientro si avvicina. Per la prima del nuovo corso targato Walter Mazzarri, l'ex Lille potrebbe tornare a disposizione ed essere convocato per la sfida contro l'Atalanta in programma al Gewiss Stadium e, magari, giocare uno spezzone di gara. Da valutare, invece, le condizioni di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco, infatti, è alle prese con la sindrome influenzale accusata nei giorni scorsi.