Napoli, Onofri: “Il ds Giuntoli è il Maradona dello scouting”

Possibile scudetto per il Napoli per le certezze accumulate? "A Napoli c'è tanta scaramanzia, è difficile parlare di scudetto in questa città... Ma è una squadra stupenda, non solo per le individualità valrozzate da Spalletti, ma anche per il fatto che difficilmente qualcuno può raggiungerla. Ho visto tutte le gare del Napoli, la duttilità nell'esprimere le azioni offensive è impressionante. Fraseggio fantastico, pressing alto soprattutto con un certo Osimhen... Entusiasta anche per Giuntoli, è il Maradona dello scouting. Straordinario come riesce a scovare prospetti sconosciuti, i quali non hanno ancora quell'appeal elevato. Eppure diventano poi calciatori eccezionali, Cristiano sa individuare questi talenti. Alchimia straordinario tra ds, allenatore e giocatori, il Napoli non ha rivali in Italia ed in Europa".