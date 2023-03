Napoli, Osimhen “generoso”: “Ispirato da Mané, voglio aiutare la mia gente”

Victor Osimhen continua a far parlare di sé, non per un gol, ma per un gesto particolarmente altruista. L'attaccante del Napoli si è recato in Nigeria per affrontare il Guinea-Bissau e ha ricevuto l'ispirazione: "Sono stato ispirato da Manè. Lui aiuta la comunità senegalese, io ho intenzione di aiutare tutte le persone con disabilità non solo in Nigeria, ma in tutta l'Africa. Sono pronto a dare vita al mio progetto di sostegno, voglio fare quanto è nelle mie possibilità per aiutare" ha concluso il calciatore direttamente dal ritiro.