Napoli, Osimhen: “Il sogno scudetto sta diventando realtà”

Intervistato da Elegebete Tv Sports, Victor Osimhen si è espresso sulla magnifica stagione del Napoli. L'attaccante finalizzatore del gioco di Luciano Spalletti, sta occupando la prima posizione dei cannonieri di Serie A. Ad un passo dalla vittoria dello scudetto, il nigeriano ha parlato di cosa si prova e, soprattutto, cosa ha vissuto in passato: "Sono estremamente orgoglioso di me stesso. Siamo in corsa per diventare campioni e festeggiare. Chi come me è al Napoli da più tempo, come Di Lorenzo o Mario Rui, sta cercando di far capire ai compagno cosa abbiamo passato le scorse stagioni. Lo Scudetto sta diventando realtà".