Napoli, Osimhen infastidito dalle parole di De Laurentiis: gli scenari

Secondo quanto riportato da "Il Mattino" nell'edizione odierna del quotidiano, Victor Osimhen sarebbe infastidito dalle dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito all'ipotetico rinnovo di contratto. "Non sono mai stato non sereno nei confronti di Osimhen, ma si è sempre in due in queste cose: io sono rimasto lo stesso, se il suo umore è cambiato non posso farci nulla. Se dopo una stretta di mano arriva una negazione di ciò che si era detto... La cosa dispiace, ne prendiamo atto ma poi la vita va avanti. Con lui ci sono ottimi rapporti, la scadenza del contratto è nel 2025, c’è tempo" - questo aveva detto nelle scorse ore il presidente del Napoli, che - senza utilizzare mezzi termini - ha allontanato Osimhen da Napoli. Adesso, come riportato dal quotidiano molto vicino alle vicende della società campana, calciatore e agente (Roberto Calenda) non avrebbero preso bene queste dichiarazioni. Un nuovo mal di pancia dunque, che potrebbe anche essere importante per il futuro del calciatore. L'accordo attuale - come detto - scadrà nel 2025, ma è sempre più possibile una partenza a fine stagione durante il mercato estivo.