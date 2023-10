Napoli, Osimhen: “Maradona il migliore della storia, fatto cose incredibili…”

L'attaccante ha definito Maradona il migliore di tutti i tempi, segno che anche i rapporti col club stanno migliorando: "Ha fatto qualcosa di irripetibile per questa città"

In pieno stile Napoli, Victor Osimhen ha omaggiato il ricordo di Diego Armando Maradona . Il nigeriano ha definito l'ex calciatore argentino il migliore nella storia del calcio. Lo ha fatto facendo riferimento all'irripetibile scudetto vinto da Diego in maglia azzurra, quello dell'86-87, parlandone a cuore aperto ai microfoni del sito nigeriano Kortyeo. Ah, Messi e Ronaldo? Esclusi...

GOAT: "Per me, Maradona è il più grande calciatore di tutti i tempi. È stato incredibile e nessun altro potrà mai fare qualcosa di paragonabile a Napoli" ha detto Osimhen facendo riferimento alla sua attuale squadra, il Napoli. Le tensioni tra calciatore e club sono ormai un brutto ricordo e lo stesso è intervenuto più volte a sostegno dei colori azzurri. L'ultima è proprio l'elogio a Diego Armando Maradona, grande idolo di Napoli e sicuramente uno dei migliori interpreti che il calcio abbia mai visto in azione. Probabilmente il migliore, ma con Messi ecc. il dibattito è ancora aperto.