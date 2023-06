Napoli, Osimhen rimane un altro anno e scatta il rinnovo

Il Napoli non venderà Victor Osimhen quest'estate. Almeno ciò è quanto riportato da fonti spagnole quali As, convinte che il nigeriano capocannoniere di Serie A rimarrà partenopeo per ancora uno o più anni. Ma perché questo clamoroso dietrofront? Il tutto sarebbe da ricondurre alle partenze cui il club deve già far fronte, come l'addio a Luciano Spalletti e quello sempre più probabile di Kim (verso il Manchester United). Per cui, ciò basterebbe per evitare la cessione del centravanti goleador che, così, rimarrebbe a Napoli firmando un nuovo contratto. Con nuove importanti cifre, ovviamente.