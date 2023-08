Napoli, Osimhen rimarrà azzurro per tanto tempo? Gli scenari

A prescindere dal possibile rinnovo di contratto, però, la volontà delle parti è quella di continuare l’avventura al Napoli almeno per la prossima stagione. A dirlo, del resto, è stato lo stesso De Laurentiis, che sulla questione si è letteralmente sbilanciato parlando della permanenza di Osimhen a Castel Volturno. Ovviamente, il patron partenopeo ha messo in conto ogni eventuale evenienza, come successo nel caso di Kim, accasatosi al Bayern Monaco dopo che i tedeschi hanno esercitato l’opzione d’acquisto pagando la clausola rescissoria. A quel punto il Napoli non era più nella partita e il sud coreano ha ceduto alle avances della squadra bavarese, anche a fronte di un contratto più che raddoppiato. Qui la situazione è diversa, nel senso che la società campione d’Italia ha il coltello dalla parte del manico. Senza clausola, ancora non presente nel contratto di Osimhen, De Laurentiis è libero di poter alzare l’asticella, scatenando un’asta riservata solo a squadre pronte a sborsare un patrimonio per portarsi a casa l’attaccante. Si parla di cifre che non scendono sotto i 180 milioni di euro. Ovviamente offerte del genere è difficile riceverle, ma solo in quel caso il Napoli si siederebbe al tavolo delle trattative per capire la fattibilità della cessione del proprio bomber nell’annata seguente lo Scudetto numero 3. Finora, sono state registrate solamente alcune richieste di informazioni da parte di big europee e un paio di offerte concrete, che, però, non hanno soddisfatto il board di Castel Volturno. In particolare parliamo di quella dell’Al Ahli, non ancora ufficializzata, che sarebbe pronto ad offrire oltre 140 milioni di euro. Una trattativa non destinata nemmeno ad aprirsi per due ragioni differenti: la prima è la pretesa economica di ADL. La seconda riguarda Osimhen in persona, che non sarebbe attratto dalle sirene di un campionato mediocre come quello arabo. Va bene l’ingaggio monstre, ma il giocatore ha pur sempre solo 24 anni. Molto più intrigante, invece, resta la prospettiva della Premier League, con Liverpool e Manchester City che avrebbero fatto un primo tentativo per il nigeriano. Peccato che le offerte non abbiano minimamente solleticato l’interesse di De Laurentiis, in quanto “solo” attorno ai 100 milioni di euro. Si è ritirato momentaneamente dalla corsa, invece, il PSG di Luis Enrique, alle prese con la querelle Mbappé. Ma non è detto che, in caso di cessione del gioiello francese, la squadra parigina non possa tornare all’assalto di Osimhen in modo molto più deciso e pericoloso. Al momento non c’è nulla, solo la voglia di continuare un meraviglioso viaggio insieme, sperando di bissare lo Scudetto della passata stagione e vivere un’avventura in Champions League molto più lunga.