Napoli, parla vice di Garcia: “Rudi vincerà la Champions per questo motivo… “

La novità di Rudi Garcia come prossimo allenatore del Napoli ha sorpreso tutti. Perché ci si aspettava Luis Enrique o Galtier, anche se è innegabile che quello dell'ex Al Nassr sia il profilo più logico per continuare il lavoro di Spalletti. E ne è d'accordo il suo storico vice Frederic Bompard: "Ho sempre pensato che potesse fare al caso del Napoli - ha esordito ai microfoni di L'Equipe -. Con loro può vincere la Champions League, ne sono certo. Perché lui ha una grande cura dei dettagli, ma riesce anche a stringere un ottimo rapporto con i calciatori".

Inoltre Rudi Garcia è già entrato a contatto con il calcio italiano, lo ha tastato nell'esperienza con la Roma e arriva a Napoli più maturo ed esperto. Insomma, pronto per allenare la squadra campione d'Italia in carica: "Per lui è arrivato il momento, a mio parere è uno dei migliori in Europa. Non ha paura di una conferenza stampa, anzi, è un esperto di comunicazione e potrebbe fare di tutto, anche il giornalista. Una critica però gliela devo fare... quella di sorridere di più" ha concluso il vice Frederic Bompard.