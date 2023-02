Napoli passa a Empoli e si porta a +18 sull’Inter

Continua a vincere il Napoli che al Castellani ha battuto l'Empoli. La squadra di Spalletti ottiene l’ottava vittoria consecutiva che vale il momentaneo +18 sul secondo posto. Il vantaggio arriva dopo il quarto d’ora grazie all’autogol di Ismajli, poi il solito Osimhen firma il raddoppio. Vicario evita il tris e la traversa nega la rete a Kim, mentre a metà del secondo tempo il Napoli resta in 10 per l’espulsione (dopo on field review) di Mario Rui, ma l’Empoli non riesce ad approfittarne e finisce 2-0. Prossime due partite in casa per la capolista contro Lazio e Atalanta.