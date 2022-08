Napoli, Politano ci ripensa e resta azzurro

Ha cambiato idea il calciatore del Napoli Matteo Politano, che voleva lasciare il club qualche mese fa. Il calciatore insieme ai compagni di squadra Zerbin e Gaetano, è intervenuto da Piazza Plebiscito a Castel di Sangro ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Se resto al Napoli? Assolutamente si. Ho dato la mia disponibilità a rimanere, poi bisogna sempre ascoltare cosa ne pensano la società e il mister, non si può mai sapere cosa accade nel calcio. Sono felice d'indossare questa maglia". Infine su Raspadori, obiettivo conteso dalla Juventus: "Politano-Raspadori-Zerbin sarebbe un bel tridente per la Nazionale, il Napoli ha fatto un buon mercato, sono andati via giocatori importanti ma ne sono arrivati altrettanto bravi. Promettiamo il massimo impegno ai tifosi".