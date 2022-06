Napoli, Politano multato: il motivo

Il calciatore è stato punti dal club per alcune parole non autorizzate

Matteo Politano è stato multato dal Napoli per aver concesso un'intervista non autorizzata nella quale ha alimentato i dubbi sul suo futuro. Il giocatore aveva parlato, come riportato dal Corriere dello Sport, ai microfoni di Sportitalia in un locale di Formentera facendo capire di dover stabilire ancora il proprio destino. "Quando tornerò mi incontrerò col mio procuratore e con la società e decideremo cosa fare", erano state le parole dell'esterno italiano.

Dichiarazioni che non era state autorizzare dalla società con cui il clima non è certo dei più distesi. Politano è a caccia di ulteriori motivazioni e vorrebbe ritrovare una certa continuità che al Napoli non ha avuto, soprattutto nel finale di campionato. Tra atleta, mister Spalletti e il ds Giuntoli ci sarebbe stato anche un incontro che ha stabilito come l'esterno voglia spazio, anche in un altro club.