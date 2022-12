Napoli, Renica: “Juventus? Scudetti dopati, vanno revocati dalla Federazione”

A scagliare nei confronti della Juventus una freccia assai avvelenata dopo i problemi con la Procura, è l'ex difensore del Napoli Alessandro Renica: "Notizie false sugli stipendi dei calciatori con la finta riduzione pagata a mezzo di scrittura privata, elusione fiscale, plusvalenze fittizie, false fatture, false comunicazioni e manipolazione del mercato e indagine della UEFA per violazione del fair play finanziario. A leggere la lista dei reati contestati alla Juventus viene da sportivo veramente un senso di indignazione profondo. Il calcio che io ho sempre giocato era sinonimo di lealtà e sportività, una vecchia signora che accettava sempre con eleganza le sconfitte in campo, ora di quella signora non è rimasto più nulla, solo campionati palesemente falsati. La giustizia federale deve revocare questi Scudetti dopati".