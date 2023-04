Napoli, inchiesta sul trasferimento di Osimhen: Gdf in sede Turris

Inchiesta sull’affare Osimhen: la Finanza nella sede della Turris per le carte di Manzi

Le indagini sulle plusvalenze vanno avanti anche nei confronti del Napoli, per il trasferimento di Victor Osimhen del lontano settembre 2020. Come riportato nella giornata odierna da Gazzetta.it, la Guardia di Finanza, su mandato della Procura partenopea, ha svolto una perquisizione nella sede della Turris, la squadra di Torre del Greco di Serie C. Ha acquisito i contratti di acquisto e di cessione del calciatore Claudio Manzi. Il difensore, attualmente all’Entella era rientrato nell’operazione di acquisizione del centravanti Victor Osimhen dal Lilla.